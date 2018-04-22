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Под Луганском сбит украинский беспилотник
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Под Луганском сбили украинский беспилотник с агитками 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый под Луганском накануне, нес в себе помимо боевого заряда агитационные листовки, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что беспилотник предназначался для нанесения удара по одному из объектов гражданской инфраструктуры Луганска, а также содержал листовки «устрашающего содержания», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что листовки призывали жителей Луганска перейти под контроль официального Киева: «Жители непризнанных Республик, одумайтесь и вернитесь на родину! Украина — это ваша единственная надежда! Последний шанс, или мы отключим все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет!».
Накануне сообщалось, что ополченцы Луганской народной республики сбили беспилотник с боевым зарядом у Луганска.
В январе сообщалось о сбитом ополченцами разведывательном беспилотнике типа «Фантом».
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