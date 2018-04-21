В Армении предотвратили теракты

В Армении задержаны шесть человек, которые планировали устроить взрывы на территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе Службы национальной безопасности (СНБ).
Сотрудники СНБ задержали двоих организаторов преступного сообщества, а также четверых предполагаемых соучастников.
«По предварительным данным, связанные с Жирайром Сефиляном (осуждённый оппозиционер. — RT) и группой «Сасна црер» двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100-150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники планировали устроить теракты, в частности, на площади Свободы в Ереване и торговом центре «Далма Гарден Молл».
«Сотрудники СНБ провели 19 обысков в квартирах и машинах отдельных лиц, в результате которых были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств. Д задержаны», — подчеркнули в СНБ Армении.
Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал к диалогу оппозицию страны.