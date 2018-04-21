В Армении предотвратили теракты

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Die Welt: в бундестаге установили, что удар США по Сирии нарушил международное право

Le Parisien: Асад отказался от ордена Почётного легиона после удара Франции по Сирии

СМИ: Трамп был недоволен тем, что его не оповестили о звонке Путина после инаугурации