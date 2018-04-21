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В Германии признали нарушением «удар возмездия» США
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В Германии признали нарушением «удар возмездия» США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Научная служба бундестага по запросу Левой партии проанализировала удар США, Великобритании и Франции по Сирии и признала его нарушением международного права, пишет немецкая газета Die Welt. Из всех стран, участвовавших в военной операции, которую поддержала и Германия, только Великобритания попыталась обосновать свои действия с правовой стороны, но в экспертном заключении бундестага и её аргумент назван неубедительным.
Научная служба бундестага признала, что поддержанный Германией военный удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушал международное право, сообщает немецкая газета Die Welt.
«Применение военной силы против государства, для того чтобы наказать его за нарушение международной конвенции, представляет собой нарушение международно-правового запрета на применение силы», — среди прочего сказано на 11 страницах экспертного заключения, составленного по запросу Левой партии.
Правовое обоснование Великобритании, подразумевающее под этим «ударом возмездия» реакцию на гипотетическое применение химического оружия армией президента Башара Асада, в документе также признано «неубедительным». Британская сторона настаивала на том, что международное право в исключительных случаях допускает подобные меры для прекращения страданий людей, поясняет издание.
Однако, по версии учёных бундестага, предпосылок для таких действий не было, подчёркивает Die Welt. Кроме того, научная служба сочла сомнительным, что «военные удары действительно подходят для того, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей, в особенности если учитывать вероятных будущих жертв сирийского конфликта».
Как напоминает немецкая газета, военный удар по Сирии был совершён без разрешения Совета Безопасности ООН, в который наряду с другими странами входит поддерживающая правительство Асада Россия. Германия не участвовала в нанесении военного удара, однако оказала политическую поддержку трём крупным союзникам по НАТО. Правовых оснований для этого правительство Германии не представило. Из всех участвовавших стран только Великобритания обосновала своё участие с точки зрения международного права.
После удара по Сирии в Великобритании разгорелись споры о том, не должна ли была премьер-министр Тереза Мэй до начала военной операции спросить мнения парламента по этому поводу. Мэй объяснила единолично принятое решение тем, что действовать нужно было быстро.
«Причиной могло быть и то, что в парламенте у неё нет большинства», — отмечает Die Welt.
При нанесении удара по Сирии США применили крылатые ракеты с бомбардировщиков и «Томагавки» с военных кораблей. Британская и французская авиация использовала крылатые ракеты типа Storm Shadow. Помимо этого, Франция задействовала с военного корабля новые крылатые ракеты морского базирования.
>> В американском сенате назвали удар по Сирии незаконным
После нанесения удара две неразорвавшиеся крылатые ракеты попали в руки российских военных, сообщается в статье. Оружие было переправлено в Россию для исследования, пишет Die Welt, ссылаясь на источники в Министерстве обороны.
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