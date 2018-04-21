В Киеве признали невозможность вернуть Крым

На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым , заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "112 Украина".

Чиновник отметил, что сейчас Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом по мнению Туки, Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".

Замминистра сообщил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.