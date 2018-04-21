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В Киеве признали невозможность вернуть Крым
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В Киеве признали невозможность вернуть Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "112 Украина".
Чиновник отметил, что сейчас Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. При этом по мнению Туки, Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия "понесет ответственность за свои действия".
Замминистра сообщил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Местные власти инициировали референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым "временно оккупированной территорией". При этом Москва не раз заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.
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