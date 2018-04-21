Япония не в восторге от нового курса КНДР

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет "не является удовлетворительным", и подчеркнул, что не считает необходимым ослаблять давление на Пхеньян.
"Заявление КНДР не является удовлетворительным. В особенности, для Японии, когда в заявлении (КНДР — ред.) не было упомянуто ни отказа от баллистических ракет среднего и малого радиуса действия, ни отказа от ядерного вооружения. Этого недостаточно", — цитирует телеканал NHK заявление главы японского минобороны, который находится с визитом в Вашингтоне.
Онодэра также отметил, что "сейчас не время для международного сообщества ослаблять давление на КНДР".
КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи, с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым, отмечается далее, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.
При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, которые стали поводом для принятия против Пхеньяна санкций СБ ООН. Эти санкции не дают развивать Северной Кореи внешнеэкономическую деятельность.