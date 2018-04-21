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Украина стала лидером по числу жертв подрыва на минах
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Украина стала лидером по числу жертв подрыва на минах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS / Globallookpress
В ООН заявили, что только в прошлом году на Украине на минах и других неразорвавшихся боеприпасах подорвались 238 человек.
Гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер заявил, что на территории Украины зафиксирована чрезвычайно высокая минная опасность. Заявление приводится на сайте организации.
«Нигде в мире на минах не подрывается столько автомобилей, как на территории Украины. Трудно представить, что страна, расположенная в центре Евразийского континента, может иметь такую страшную статистику», — отметил он.
По его словам, только в прошлом году на минах и других боеприпасах в Незалежной подорвались 238 человек.
Ранее Уолкер рассказал, что у гуманитарных агентств ООН есть только 3% средств от суммы, необходимой для оказания помощи жителям Донбасса в 2018 году.
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