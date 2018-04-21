Украина стала лидером по числу жертв подрыва на минах

ООН заявили, что только в прошлом году на Украине на минах и других неразорвавшихся боеприпасах подорвались 238 человек.

Гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер заявил, что на территории Украины зафиксирована чрезвычайно высокая минная опасность. Заявление приводится на сайте организации.

«Нигде в мире на минах не подрывается столько автомобилей, как на территории Украины. Трудно представить, что страна, расположенная в центре Евразийского континента, может иметь такую страшную статистику», — отметил он.

По его словам, только в прошлом году на минах и других боеприпасах в Незалежной подорвались 238 человек.

Ранее Уолкер рассказал, что у гуманитарных агентств ООН есть только 3% средств от суммы, необходимой для оказания помощи жителям Донбасса в 2018 году.