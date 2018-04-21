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В ЦРУ оправдали Хаспел за уничтожение видео пыток
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В ЦРУ оправдали Джину Хаспел за уничтожение видео пыток 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Reuters
Центральное разведуправление США опубликовало дисциплинарный меморандум в ответ на обвинения в адрес кандидата на пост директора ведомства Джины Хаспел в том, что она уничтожала видеозаписи пыток во время допросов, пишет газета Politico.
В меморандуме от имени занимавшего на тот момент пост директора разведывательного ведомства Майкла Моррела сообщается, что Хаспел «действовала надлежащим образом» относительно уничтожения видеозаписей, передает РИА «Новости».
Моррел сказал, что Хаспел принимала участие в уничтожении более 90 кассет с видеозаписями допросов, однако действовала по распоряжению ее бывшего руководителя Хосе Родригеса.
Издание отмечает, что уничтоженные записи являются главным поводом для беспокойства американских сенаторов в связи с назначением Хаспел на пост главы разведывательного управления.
Кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. В случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Хаспел станет первой женщиной на этом посту.
Глава комитета вооруженным силам сената США Джон Маккейн заявлял, что Сенат при рассмотрении кандидатуры Хаспел изучит ее биографию и потребует заверений, что она не допустит применения пыток в работе агентства.
Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден в связи с планами назначить Хаспел главой ЦРУ заявил, что такими темпами эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.
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