Макрон: Трамп не поддерживает сделку с Ираном 

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что тот не поддерживает сделку с Ираном.
"Мне кажется, что он не очень готов ее (сделку) защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения — предвыборное обещание.
Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.
"Наши объединенные усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью", — заявил он.