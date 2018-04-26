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Макрон: Трамп не поддерживает сделку с Ираном
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Макрон: Трамп не поддерживает сделку с Ираном 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Jim Watson
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что тот не поддерживает сделку с Ираном.
"Мне кажется, что он не очень готов ее (сделку) защищать. Я не принимаю это на свой личный счет", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне. Президент Франции повторил, что основывается на прошлых заявлениях Трампа и понимает, что для Трампа возможный выход из соглашения — предвыборное обещание.
Макрон повторил, что Франция выступает за сохранение договоренностей.
"Наши объединенные усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью", — заявил он.
Французский лидер посещает США с государственным визитом. На переговорах он пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей "шестерки" международных посредников с Ираном, в соответствии с которым Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.
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