Ещё
Трамп подсчитал количество фейковых новостей и похвалился рейтингами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подсчитал количество фейковых новостей и похвалился рейтингами 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп считает, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги. Об этом глава государства написал в своем твиттере.
"Можете ли вы поверить, что, несмотря на 93% плохих материалов от Фейковых Новостных Медиа (а должны делать хорошие материалы), сегодня у нас [штаба президента] почти что самый высокий рейтинг, включая день выборов? Американцы достаточно мудры, чтобы не обращать внимания на липовую и лживую прессу. Вернем Америке былое величие!", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что демократическая партия США подала иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks. Представители президента резко раскритиковали иск.
Газета.Ru: последние новости
Власти ДНР передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе Король Свазиленда переименовал страну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»243
Монголия обратилась к России за помощью26
США уничтожили суперброневики наемников из РФ290
США развязали нефтяную войну7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение