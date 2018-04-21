Трамп подсчитал количество фейковых новостей и похвалился рейтингами

Президент США Дональд Трамп считает, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги. Об этом глава государства написал в своем твиттере.

"Можете ли вы поверить, что, несмотря на 93% плохих материалов от Фейковых Новостных Медиа (а должны делать хорошие материалы), сегодня у нас [штаба президента] почти что самый высокий рейтинг, включая день выборов? Американцы достаточно мудры, чтобы не обращать внимания на липовую и лживую прессу. Вернем Америке былое величие!", — написал Трамп.