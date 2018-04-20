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Парикмахера в Британии посадили в тюрьму за стрижку
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Telegraph: парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Королевский суд города Лутон приговорил к 8 месяцам заключения парикмахера, который в качестве воспитательной меры подстриг наголо 10-летнего мальчика, а затем заставил его собрать волосы с пола. Об этом в четверг сообщила газета Telegraph.
21-летний Абдулрахим Омар утверждает, что таким образом хотел преподать урок ребенку, игравшему в парикмахерской с опасной бритвой.
Подстриженный мальчик был настолько оскорблен смехом окружающих, что пошел в полицию и рассказал о случившимся. Спустя два месяца Омар, не имевший ранее судимости, был признан виновным в нанесении телесных повреждений.
Адвокат осужденного Ахтик Раджа заявил, что его подопечный осознал совершенную им ошибку и "очень сильно сожалеет о случившемся".
Судьи посчитали, что Абдулрахим совершил "преднамеренное унижение ребенка". Прокурор Алекс Редли заявил, что парикмахер лишил мальчика прически, которой тот "очень гордился", что, по мнению обвинителя, "нанесло мальчику серьезный физический и психологический ущерб".
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