Парикмахера в Британии посадили в тюрьму за стрижку

Telegraph: парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку

Королевский суд города Лутон приговорил к 8 месяцам заключения парикмахера, который в качестве воспитательной меры подстриг наголо 10-летнего мальчика, а затем заставил его собрать волосы с пола. Об этом в четверг сообщила газета Telegraph

21-летний Абдулрахим Омар утверждает, что таким образом хотел преподать урок ребенку, игравшему в парикмахерской с опасной бритвой.

Подстриженный мальчик был настолько оскорблен смехом окружающих, что пошел в полицию и рассказал о случившимся. Спустя два месяца Омар, не имевший ранее судимости, был признан виновным в нанесении телесных повреждений.

Адвокат осужденного Ахтик Раджа заявил, что его подопечный осознал совершенную им ошибку и "очень сильно сожалеет о случившемся".

Судьи посчитали, что Абдулрахим совершил "преднамеренное унижение ребенка". Прокурор Алекс Редли заявил, что парикмахер лишил мальчика прически, которой тот "очень гордился", что, по мнению обвинителя, "нанесло мальчику серьезный физический и психологический ущерб".