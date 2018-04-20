Макрону показали неприличный жест

Во Франции пенсионера взяли под стражу за неприличный жест Макрону

Французский пенсионер, житель одной из коммун департамента Вогезы, помещен под стражу после неприличного жеста в адрес президента страны Эммануэля Макрона

Как сообщает местное издание Vosges Matin, 61-летнего мужчину задержали в минувшую среду. В этот день глава государства приехал в Вогезы и общался с местными жителями на улицах.

"Пенсионер показал средний палец президенту республики Эммануэлю Макрону в ходе его визита в коммуну Сен-Дье-де-Вож", — отмечается в публикации.

Статья "Оскорбление представителя государственной власти", по которой привлекли мужчину, предполагает до шести месяцев заключения и штраф в размере 7,5 тысячи евро.

"В ходе опроса обвиняемый очень быстро признал содеянное", — сообщает портал.

Ожидается, что 28 мая в местном суде пройдет разбирательство по этому делу.