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Китай призвал Японию трезво оценить историю
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Китай призвал Японию трезво оценить историю 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китай призвал Японию придерживаться объективного взгляда на историю после того, как японский премьер-министр Синдзо Абэ направил подношение в храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Утром в субботу Абэ направил в храм Ясукуни, где в субботу стартовал трехдневный весенний фестиваль, ритуальное подношение "масакаки" в виде декорированной ветви дерева сакаки, которое в синтоизме почитается как священное дерево.
"Позиция китайской стороны относительно храма Ясукуни последовательная и ясная. Мы призываем японскую сторону придерживаться объективного взгляда на историю, практическими действиями трезво оценить и переосмыслить историю, принять надлежащие меры для урегулирования соответствующего вопроса", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, опубликованного на сайте ведомства.
Реакция китайской стороны оказалось несколько сдержанной в этом году на фоне состоявшегося недавно визита главы МИД КНР в Японию. Как правило, МИД Китая выражает протест в связи с посещением или направлением подношений в этот храм.
Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимаются в странах Азии как проявление милитаризма. В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
В декабре 2013 года Синдзо Абэ посетил Ясукуни, что стало первым визитом премьера в этот храм с 2006 года (последним премьер-министром, который совершал паломничество в храм Ясукуни, был Дзюнъитиро Коидзуми). Визит Абэ в храм тогда резко осудили представители КНР и Южной Кореи. В самой Японии это также вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей различных политических партий.
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