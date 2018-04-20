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Названы страны с самым «привлекательным» гражданством
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Названы страны с самым «привлекательным» гражданством 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Гражданство Франции признано наиболее привлекательным в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.
Список возглавили Франция, Германия и Исландия. Россия повторила результат прошлого года и оказалась на 63-ем месте, по соседству с Венесуэлой и Палау. Последними в списке стали Ирак, Афганистан и Сомали.
Россия показала лучший результат среди стран СНГ.
Рейтинг учитывает такие внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.
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