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Названо лучшее гражданство мира
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Названо лучшее гражданство мира 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: Marc Rasmus / imagebroker / Globallookpress
Россия показала лучший результат среди стран СНГ в 2017 году.
Страной с самым ценным гражданством по итогам 2017 года стала Франция, обойдя в рейтинге 208 государств, которые участвовали в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.
На втором месте оказался лидер прошлогодних рейтингов — Германия. В числе первых оказались также Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Россия показала лучший результат среди стран СНГ, в общем рейтинге наша страна находится на 63-м месте.
Государства оценивали по целому ряду показателей, в том числе по возможности безвизового проживания и работы в других странах, масштабу экономики, а также общественному порядку и стабильности.
Отмечается, что странами с самым незавидным гражданством стали Афганистан и Сомали, которые замыкают рейтинг.
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