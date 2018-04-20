Названо лучшее гражданство мира

Россия показала лучший результат среди стран СНГ в 2017 году.

Страной с самым ценным гражданством по итогам 2017 года стала Франция , обойдя в рейтинге 208 государств, которые участвовали в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция. На втором месте оказался лидер прошлогодних рейтингов — Германия . В числе первых оказались также Исландия

Россия показала лучший результат среди стран СНГ, в общем рейтинге наша страна находится на 63-м месте.

Государства оценивали по целому ряду показателей, в том числе по возможности безвизового проживания и работы в других странах, масштабу экономики, а также общественному порядку и стабильности.