El Pais: баскская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв

Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Об этом в пятницу пишет газета El Pais со ссылкой на заявление группировки.

"Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли, — приводит издание выдержки из заявления. — Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом".

Группировка признает, что десятилетия терроризма принесли "большое число чрезмерных страданий" и берет на себя ответственность за них.

Ранее СМИ сообщали, что группировка объявит о расформировании в первые выходные мая.