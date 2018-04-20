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Группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв
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El Pais: баскская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв 

ТАСС 56 минут назад
Фото: AP Photo / Bob Edme
Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Об этом в пятницу пишет газета El Pais со ссылкой на заявление группировки.
"Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли, — приводит издание выдержки из заявления. — Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом".
Группировка признает, что десятилетия терроризма принесли "большое число чрезмерных страданий" и берет на себя ответственность за них.
Ранее СМИ сообщали, что группировка объявит о расформировании в первые выходные мая.
Группировка ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследовать ее участников.
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