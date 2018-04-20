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Асад отказался от французского ордена
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Асад отказался от французского ордена 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Башар Асад вернул властям Франции Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом в своем Twitter сообщила канцелярия президента Сирии.
«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — утверждают в администрации Асада.
Большой крест — высшая награда Французской Республики со времен Наполеона — была передана в представляющее интересы Франции посольство Румынии в Дамаске.
Башар Асад получил эту награду из рук президента Франции Жака Ширака во время визита в Париж в 2001 году.
США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Дамаск отверг данное обвинение.
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