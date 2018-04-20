Асад отказался от французского ордена 

Башар Асад вернул властям Франции Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом в своем Twitter сообщила канцелярия президента Сирии.
ردّت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الجمهورية الفرنسية عبر السفارة الرومانية بدمشق والتي ترعى المصالح الفرنسية بسورية، ردت وسام "جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر".. الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلّده للرئيس الأسد خلال زيارة سيادته لباريس في حزيران عام 2001. pic.twitter.com/eE5Vd4bGld— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 19 апреля 2018 г.
«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — утверждают в администрации Асада.
Большой крест — высшая награда Французской Республики со времен Наполеона — была передана в представляющее интересы Франции посольство Румынии в Дамаске.
Башар Асад получил эту награду из рук президента Франции Жака Ширака во время визита в Париж в 2001 году.
США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Дамаск отверг данное обвинение.