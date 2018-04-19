Ещё
Власть Порошенко сравнили с фашистской оккупацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власть Порошенко сравнили с фашистской оккупацией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в эфире телеканала NewsOne сравнил нынешнюю украинскую власть с фашистской оккупацией.
Балицкий обратил внимание на то, что население Украины массово покидает страну.
"Мы теряем не только независимость, мы теряем, в принципе, страну. Потому что страна — это не территория. Это в первую очередь люди", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, действия украинской администрации во главе с Петром Порошенко сравнимы с деятельностью фашистов.
"Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы — что делают эти. Ломали памятники — что делают эти. Стирали нашу память — что делают эти. Они запрещали наш язык — что делают эти", — заявил Балицкий.
Как считает депутат, сегодня Украина находится в оккупации у собственной власти, которая заставляет людей самостоятельно покидать родную страну.
РИА Новости: последние новости
США разочарованы тем, что глава Госсовета Кубы не был избран на выборах В США увидели угрозу миропорядку в "мягкой силе" Китая Депутат Онищенко в телеэфире предъявил запись "компромата" на Порошенко
Комментарии17  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники154
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение589
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Первый легальный бордель открывается в России294
Сотрудники МИД РФ эвакуированы27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение