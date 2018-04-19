Посольство в Иерусалим готовы перенести 6 стран

Посольство в Иерусалим готовы перенести шесть стран, заявил Нетаньяху

"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", — сказал премьер, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля, который отмечается в нынешнем году 19 апреля.

Какие страны обсуждали с израильскими властями этот вопрос, он не уточнил.

Ранее Нетаньяху сообщил, что Гватемала в мае практически одновременно с США перенесет посольство в Иерусалим, и предсказал, что их примеру последуют новые страны. Отмечалось, что, "по оценкам израильских дипломатов, Гондурас , скорее всего, является одной из стран, которая примет такие же решения".