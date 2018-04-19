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Асад вернул Франции орден Почетного легиона
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Асад вернул Франции орден Почетного легиона 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Президент Сирии Башар Асад вернул Франции полученный им в 2001 году орден Почетного легиона.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство ЭФЭ, сославшись на канцелярию главы сирийского государства. Орден Асада был передан посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.
В окружении сирийского президента объяснили данный жест тем, что Франция, наряду с США и Великобританией участвовала в акте агрессии против страны, нанеся 14 апреля авиаудар по ее территории.
После этого, как подчеркнули в канцелярии, Асад "не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США".
Тем самым сирийский президент сыграл на опережение — несколько дней назад в Париже запустили дисциплинарную процедуру с целью лишить Асада звания кавалера ордена Почетного легиона, которым наградил его в 2001 году тогдашний президент Пятой республики Жак Ширак.
Орден Асаду, который владеет французским языком и до начала гражданской войны в Сирии поддерживал тесные связи с Парижем, был вручен за реформы в стране.
С 2010 года в статут ордена было введено положение, согласно которому власти Франции имеют право лишать награжденных, если сочтут, что они совершили определенные преступления или бесчестные поступки.
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