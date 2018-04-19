Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство ЭФЭ, сославшись на канцелярию главы сирийского государства. Орден Асада был передан посольству Румынии Дамаске , которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.

В окружении сирийского президента объяснили данный жест тем, что Франция, наряду с США Великобританией участвовала в акте агрессии против страны, нанеся 14 апреля авиаудар по ее территории.

После этого, как подчеркнули в канцелярии, Асад "не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США".

Тем самым сирийский президент сыграл на опережение — несколько дней назад в Париже запустили дисциплинарную процедуру с целью лишить Асада звания кавалера ордена Почетного легиона, которым наградил его в 2001 году тогдашний президент Пятой республики Жак Ширак

Орден Асаду, который владеет французским языком и до начала гражданской войны в Сирии поддерживал тесные связи с Парижем, был вручен за реформы в стране.

С 2010 года в статут ордена было введено положение, согласно которому власти Франции имеют право лишать награжденных, если сочтут, что они совершили определенные преступления или бесчестные поступки.