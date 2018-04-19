Трамп натравил Абэ на Россию

Япония 19 апреля направила по дипломатическим каналам ноту, в которой она выразила России протест из-за проведения военных учений на Курилах, заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

«Мы заявили протест по дипломатическим каналам, поскольку усиление военного [присутствия РФ] на четырех островах [Курильской гряды] противоречит нашей позиции. Для решения этого вопроса, в целом, нам необходимо в первую очередь решить вопрос территориальной принадлежности этих островов», — цитирует Сугу РИА «Новости».

При этом накануне президент США Дональд Трамп встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которого заявил о том, что относится к России жестче, чем его предшественник на посту главы Белого дома Барак Обама

Накануне на Курилах начались масштабные военные учения, в которых принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе практической части учений огневое поражение условному противнику нанесут военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений при поддержке вертолетов армейской авиации и сил Тихоокеанского флота. Особенностью активной части мероприятия будет проведение боевой стрельбы по морским надводным целям, а также активное применение БЛА «Орлан», — говорится в сообщении ВВО.

В учениях задействованы 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.

Мечты Абэ

Курилы большое военно-стратегическое значение для России, так как обеспечивают Тихоокеанскому флоту РФ выход к океану. Охотское море, которое отделяется Курилами от Тихого океана, так же важно для России — в его акватории находятся российские подлодки.

Территориальный спор между Россией и Японией по этому вопросу вызывает обеспокоенность Москвы еще и потому, что на японских островах расположены военные базы США c американскими средствами противоракетной обороны. Япония разместила американские ПРО в ответ на угрозы со стороны КНДР . Вместе с тем вопрос военного обеспечения Курильских островов РФ связывает исключительно с защитой российских территорий, подчеркивал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу

Источники, близкие к дипломатическим кругам, ранее говорили «Газете.Ru» , что переговорный процесс с Японией в отношении решения проблемы Курильских островов затрудняется в связи с проблемами безопасности.

Японская сторона не может дать гарантий, что в случае передачи части островов на них не будет размещены военные объекты США.

Япония не раз высказывала свои опасения по поводу «милитаризации» Южных Курил. Одни из последних заявлений могут быть связаны с ухудшением позиций премьер-министра Синдзо Абэ в Японии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра японских исследований Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов . Рейтинг японского политика в текущем году опустился до 37%, и это может помешать его переизбранию на третий срок на будущих выборах.

«Главная цель Японии в том, чтобы в конечном итоге вернуть эти территории. Это заветная мечта премьер-министра Синдзо Абэ, который хочет войти в историю как лидер, решивший эту проблему», — сказал Валерий Кистанов.

Предметом споров выступают четыре южных острова, которые находятся под юрисдикцией России — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио фактически сразу после завершения Второй мировой войны стал оспаривать суверенитет России над этими островами и называет их «северными территориями».

С 1945 года вопрос принадлежности южных Курильских островов имеет статус нерешенного территориального спора между Токио и Москвой. Спустя несколько десятилетий новый виток обсуждений этой темы начался в 2016 году. Именно тогда на встрече президента России и премьер-министра Японии между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ возникли первые договоренности о начале совместной работы на Курилах. В ходе переговоров в Нагато участники диалога условились подвести разрешение спорной ситуации к мирному договору.

Тем не менее в отношениях двух стран есть свои противоречия, которые в том числе осложняют диалог по Курильским островам. Япония в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям, а в 2016 году Абэ заявлял, что страна, как член G7, сохранит их. Кроме того,

Япония и сегодня занимает выраженную антироссийскую позицию по ряду вопросов, в частности, по «делу Скрипалей».

Протест на протесте

Токио и раньше выражал протесты из-за военных учений, которые проводило российское Минобороны на территории Курильских островов. Буквально два месяца назад Япония выражала недовольство учениями ВВО в рамках отработки навыков по противодействию незаконным вооруженным формированиям. Учения стартовали 6 февраля, тогда в них принимали участие более двух тысяч человек и около 500 единиц техники.

Уже 7 февраля в заявлении главы МИДа Японии Таро Коно отмечалось, что учения на территории Курил «противоречат позиции Токио по четырем северным островам».

Помимо этого, спустя десять дней — 17 февраля — порядка двух деcятков митингующих собрались у здания посольства России в Токио. Спустя месяц — в марте — тот же министр иностранных дел Японии Таро Коно повторно выразил публичный протест в связи с использованием аэродрома на Итурупе. Поводом для протеста японской стороны стало то, что летчики Восточного военного округа провели ряд учебных летно-тактических маневров, перебазировались на Итуруп, после чего покинули остров.

«Это ведет к усилению российской армии на «северных территориях», что несовместимо с нашей позицией по этим островам», — приводит его слова агентство Kyodo.

Также недовольство Японии вызывает тот факт, что в 2015 году на территории Курил были размещены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», с начала 2016 года Россия оставила на Итурупе и Кунашире береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Более того, в течение 2017 года Россия решила вопрос создания базы Тихоокеанского флота на Курильских островах. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2018 году будет размещена одна из дивизий военно-морской базы.

Предполагается, что она будет располагаться на острове Матуа. Также еще c советских времен на территории Курильских островов дислоцируется 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия.

Россия, в свою очередь, никогда не ставила под сомнение принадлежность южных островов и никогда не обещала отдавать их Японии. Российская сторона считает эти территории суверенными на основе международного права. Тем не менее спорные вопросы не препятствуют российско-японскому сотрудничеству в других областях. Так, например, между странами есть договоренности об энергетическом сотрудничестве на Дальнем Востоке.

Встреча президента России и премьера Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ запланирована на май. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос спорных территорий, которые покажут, готова ли Япония к компромиссу.