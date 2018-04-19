В Пентагоне прокомментировали удар США по Сирии 

Удар США по Сирии не изменил стратегический баланс в регионе, он был ответом на химическую атаку властей страны, заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
"Не думаю, что мы видим изменение стратегического баланса в этом конфликте (в Сирии) из-за этих ударов. Мы преподали урок (властям Сирии), что это плохая практика травить газом женщин и детей", — сказал Маккензи.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.