Штаб Трампа резко ответил на обвинения в «сговоре с РФ» 

Сотрудники предвыборного штаба американского президента прокомментировали иск демократов о «сговоре кандидата с Россией с целью повлиять на исход голосования», ожидая, что он не принесет своим инициаторам желаемого результата. Об этом сообщило Reuters.
Вместе с тем уточняется, что штаб Трампа назвал такой иск «легкомысленным». Представители организации еще раз подчеркнули, что утверждения о якобы «сговоре» президента США с Россией — безосновательны.
Команда, отвечавшая за участие Дональда Трампа в предвыборной гонке, также назвала иск «отчаянной попыткой обосновать беспочвенные обвинения в сговоре с Россией почти обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять воле народа, высказанной на президентских выборах 2016 года».
Этот гражданский судебный иск является совершенно несостоятельным и будет в надлежащее время отклонен
— сообщение штаба.
В иске Национального комитета демократической партии, который был направлен в Федеральный суд Манхэттена, указывается, что сторонники Трампа осуществили сговор с Россией, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.
По мнению истцов, в схеме были задействованы управление Генштаба РФ, несколько бизнесменов, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Пол Манафорт и другие представители штаба Трампа.