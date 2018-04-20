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Штаб Трампа резко ответил на обвинения в «сговоре с РФ»
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Штаб Трампа резко ответил на обвинения в «сговоре с РФ» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники предвыборного штаба американского президента прокомментировали иск демократов о «сговоре кандидата с Россией с целью повлиять на исход голосования», ожидая, что он не принесет своим инициаторам желаемого результата. Об этом сообщило Reuters.
Вместе с тем уточняется, что штаб Трампа назвал такой иск «легкомысленным». Представители организации еще раз подчеркнули, что утверждения о якобы «сговоре» президента США с Россией — безосновательны.
Команда, отвечавшая за участие Дональда Трампа в предвыборной гонке, также назвала иск «отчаянной попыткой обосновать беспочвенные обвинения в сговоре с Россией почти обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять воле народа, высказанной на президентских выборах 2016 года».
Этот гражданский судебный иск является совершенно несостоятельным и будет в надлежащее время отклонен
— сообщение штаба.
В иске Национального комитета демократической партии, который был направлен в Федеральный суд Манхэттена, указывается, что сторонники Трампа осуществили сговор с Россией, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.
По мнению истцов, в схеме были задействованы управление Генштаба РФ, несколько бизнесменов, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Пол Манафорт и другие представители штаба Трампа.
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