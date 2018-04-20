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Обвиняемого в теракте в Брюсселе будут судить присяжные
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Обвиняемого в теракте в еврейском музее Брюсселя будут судить присяжные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дело французского гражданина Мехди Неммуша, обвиняемого в совершении теракта в еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, передано на рассмотрение суда присяжных, сообщает федеральная прокуратура Бельгии.
Неммуш обвиняется в том, что в мае 2014 года открыл огонь из автоматического оружия по находившимся в здании культурного учреждения людям. Погибли двое туристов — семейная пара из Израиля — и двое сотрудников музея. Следствие установило, что обвиняемый являлся членом запрещённой в РФ террористической организации ИГ.
"Касаемо дела о теракте в Еврейском музее Брюсселя 24 мая 2014 года, обвинительная палата при апелляционном суде Брюсселя направила в четверг дело обвиняемых Мехди Н. и Насера Б. (сообщника) в суд присяжных по статье "убийство террористического характера", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что террористы, устроившие взрывы в Брюсселе в 2016 году, планировали захватить заложников, чтобы добиться освобождения своих сообщников, в числе которых был и Неммуш. Запись разговора об этом была обнаружена на ноутбуке, оставленном террористами.
Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.
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