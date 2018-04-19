Савченко прошла судебно-психиатрическую экспертизу

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на помощника политика Татьяну Проторченко.

«Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда — несокрушима. Её сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека. Вместе! Только так побеждают!» — написала она на своей странице в Facebook.

При этом Проторченко не уточнила, какую именно экспертизу проходила депутат.

Ранее Савченко заявила, что она оказалась сложным человеком для проверки на полиграфе.