Болгария: спасибо России, но…

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Болгарский премьер: спасибо России, но Болгария — это ЕС и НАТО 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Культурные и религиозные связи между Болгарией и Россией важны, и болгары благодарны русским за вклад в освобождение их страны от турецкого господства, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung Бойко Борисов.
Тем не менее Болгария приняла «чёткое решение» стать членом ЕС и НАТО, и в её прозападной ориентации нет «ни малейшего сомнения», подчеркнул политик.
«Культурные и религиозные связи Болгарии с Россией важны. Мы не забыли, что тысячи русских погибли при освобождении Болгарии от Османской империи. Говорить за это спасибо — это нормально», — заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
«Однако не может быть ни малейшего сомнения в том, что мы принадлежим ЕС и НАТО. Болгария доказала, что она — лояльный и дисциплинированный член этого союза. Нет необходимости делать выбор между Россией и Западом: Болгария — это ЕС, Болгария — это НАТО. История, культура, бизнес и традиции — это одно, но ориентация на Запад — это решение, которое мы чётко приняли как страна», — добавил политик.
Что касается отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, то более жёсткие меры против России следует принимать только в том случае, если будут представлены новые доказательства, заявил Борисов.
«Я хорошо помню, как мы напали на Ирак, не имея надёжных доказательств. Потом Тони Блэр вынужден был извиниться», — резюмировал болгарский премьер.
RT на русском: последние новости
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