Болгария: спасибо России, но…

Болгарский премьер: спасибо России, но Болгария — это ЕС и НАТО

Культурные и религиозные связи между Болгарией Россией важны, и болгары благодарны русским за вклад в освобождение их страны от турецкого господства, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung Бойко Борисов.

Тем не менее Болгария приняла «чёткое решение» стать членом ЕС НАТО , и в её прозападной ориентации нет «ни малейшего сомнения», подчеркнул политик.

«Культурные и религиозные связи Болгарии с Россией важны. Мы не забыли, что тысячи русских погибли при освобождении Болгарии от Османской империи. Говорить за это спасибо — это нормально», — заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Однако не может быть ни малейшего сомнения в том, что мы принадлежим ЕС и НАТО. Болгария доказала, что она — лояльный и дисциплинированный член этого союза. Нет необходимости делать выбор между Россией и Западом: Болгария — это ЕС, Болгария — это НАТО. История, культура, бизнес и традиции — это одно, но ориентация на Запад — это решение, которое мы чётко приняли как страна», — добавил политик.

Что касается отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля , то более жёсткие меры против России следует принимать только в том случае, если будут представлены новые доказательства, заявил Борисов.