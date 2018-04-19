ЕС расширил санкции в отношении КНДР

"Совет добавил четырех человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении КНДР", — говорится в сообщении.

Согласно ему, добавленные в список лица участвовали в финансовых махинациях, предположительно способствующих развитию ракетно-ядерной программы КНДР.

В заявлении отмечается, что ЕС в соответствии с резолюциями СБ ООН включил в черный список для КНДР 80 человек и 75 организаций, а в одностороннем порядке ввел ограничительные меры против 59 человек и девяти структур.

30 марта Комитет СБ ООН по КНДР внес в санкционный список 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля.