ЕС расширил санкции в отношении КНДР 

Евросоюз добавил четырех человек в санкционный список по КНДР, сообщается в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
"Совет добавил четырех человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении КНДР", — говорится в сообщении.
Согласно ему, добавленные в список лица участвовали в финансовых махинациях, предположительно способствующих развитию ракетно-ядерной программы КНДР.
В заявлении отмечается, что ЕС в соответствии с резолюциями СБ ООН включил в черный список для КНДР 80 человек и 75 организаций, а в одностороннем порядке ввел ограничительные меры против 59 человек и девяти структур.
30 марта Комитет СБ ООН по КНДР внес в санкционный список 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля.