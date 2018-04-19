Кастро пообещал отсутствие шоковой терапии

Рауль Кастро заявил, что шоковой терапии на Кубе не будет

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Рауль Кастро. Кубинское руководство будет продолжать экономические изменения, но шоковой терапии в стране не будет, заявил первый секретарь ЦК компартии Кубы "Мы вынесли важные уроки из совершенных ошибок, и накопленный опыт нам позволит идти дальше более твердым шагом", — сказал Кастро, выступая в парламенте страны. "Мы не отказались от продолжения распространения индивидуального труда, будет продолжена экспериментальная работа несельскохозяйственных кооперативов", — отметил он. "Изменения в кубинской экономической модели не могут выражаться в шоковой терапии", от которой могут пострадать наименее защищенные граждане, сказал Рауль Кастро.