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Кастро пообещал отсутствие шоковой терапии
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Рауль Кастро заявил, что шоковой терапии на Кубе не будет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ladyrene Perez
Кубинское руководство будет продолжать экономические изменения, но шоковой терапии в стране не будет, заявил первый секретарь ЦК компартии Кубы Рауль Кастро.
"Мы вынесли важные уроки из совершенных ошибок, и накопленный опыт нам позволит идти дальше более твердым шагом", — сказал Кастро, выступая в парламенте страны.
"Мы не отказались от продолжения распространения индивидуального труда, будет продолжена экспериментальная работа несельскохозяйственных кооперативов", — отметил он.
"Изменения в кубинской экономической модели не могут выражаться в шоковой терапии", от которой могут пострадать наименее защищенные граждане, сказал Рауль Кастро.
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