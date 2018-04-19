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Названа главная экономическая проблема Украины
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Названа главная экономическая проблема Украины 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг страны — ее главная экономическая проблема. Об этом он сказал на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, сообщает УНИАН.
"Самая большая проблема с экономической точки зрения — это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло [в долг] $26 млрд $26 млрд при том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взял еще более $20 млрд", — сказал Гройсман.
Украинский премьер добавил, что на сегодняшний день долг страны превышает $65 млрд Эти деньги, по его словам, "лежат на плечах украинцев и украинского экономики".
Ранее Гройсман назвал "неподъемным" внешний долг Украины.
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