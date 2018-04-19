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Саакашвили назвал Порошенко «базарным жуликом»
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Саакашвили назвал Порошенко «барыгой низкой пробы» и «базарным жуликом» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко будет первым украинским президентом, который окажется в тюрьме. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NewsOne.
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал в эфире NewsOne аудиозапись, на которой он якобы обсуждает с Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.
В обмен на прекращение уголовного преследования Злочевский предлагал долю компании, которая добывает газ на Украине. По словам Онищенко, запись была сделана в администрации президента в 2016 году. В администрации Порошенко назвали ее фейком.
"Это не президент, а торговец, барыга низкой пробы. Он не достоин своей должности. Это же базарный жулик, шулер. Ну и как великая страна Украина может иметь такого президента?" — прокомментировал появление записи Саакашвили.
Сомнений в подлинности аудиозаписи у бывшего одесского губернатора не возникло. Файл политик предложил передать на международную экспертизу.
"Порошенко будет цепляться за власть, чтобы не пойти в тюрьму На Украине он будет первым президентом, которого посадят", — заключил Саакашвили.
В феврале украинские власти выслали бывшего одесского губернатора в Польшу, запретив ему въезд на Украину до 2021 года. После этого политик оказался в Нидерландах, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.
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