Разрушен подземный ядерный полигон КНДР

Китайские сейсмологи доказали, что в сентябре прошлого года в подземном ядерном полигоне КНДР произошло обрушение горной породы из-за очередного испытания.

Вскоре после шестого и крупнейшего ядерного испытания в КНДР в сентябре 2017 года на снимках со спутников можно было заметить, что горная вершина Мантапсан высотой два километра уменьшилась. Некоторые эксперты предположили, что причиной тому стало обрушение тоннеля, где власти КНДР проводили ядерные испытания. Теперь китайские сейсмологи подтвердили эти теории.

Из обоих проведенных в Китае исследований можно сделать вывод, что второй толчок магнитудой 4,1 балла был вызван обрушением поврежденной горной породы из-за произошедшего ранее взрыва, пишет Wall Street Journal

«Произошедшее ЧП означает, что подземная инфраструктура под горой Мантапсан не будет использоваться для каких-либо будущих ядерных испытаний», — следует из исследования Научно-технического университета Китая.

Напомним, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Тогда же сообщалось, что в КНДР произошло землетрясение неизвестной природы.