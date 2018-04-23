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Названы условия ослабления санкций США против КНДР
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WSJ назвал условия ослабления американских санкций против КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп не готов ослаблять санкции против КНДР, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал, сообщает в понедельник издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Дональд Трамп призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний", — пишет газета.
"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, то это означает, что США не пойдут на существенные уступки, такие как снятие санкций, пока Северная Корея не демонтирует основательно (объекты — ред.) своей ядерной программы", — цитирует издание слова неназванного представителя администрации Трампа.
В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.
Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.
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