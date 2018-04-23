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Украина готова «освободить» Донбасс силой
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Украина готова «освободить» Донбасс силой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью BBC не исключил силового «освобождения» Донбасса.
По словам военного чиновника, в рамках смены формата операции на Востоке Украины с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил» количество украинских военных в Донбассе не вырастет.
Однако это может произойти в будущем, если «ситуация усложнится» или власти страны примут решение об «освобождении» территории.
При этом Полторак отметил, что первый этап ООС подразумевает лишь «стабилизацию» ситуации в Донбассе, для чего вполне достаточно нынешнего количества силовиков. В рамках реализации этой цели армия занята передислокацией органов военного управления, заменой частей и подразделений, а также заменой и реструктуризацией военных частей.
Тем не менее министр назвал конечными целями новой операции «освобождение» Донбасса от «оккупантов» и защиту территориальной целостности Украины.
Смена формата военной операции Украины предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса и состоится 30 апреля. В ее рамках ВСУ получат дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, СБУ и полиции.
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