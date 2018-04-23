Украина готова «освободить» Донбасс силой

По словам военного чиновника, в рамках смены формата операции на Востоке Украины с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил» количество украинских военных в Донбассе не вырастет.

Однако это может произойти в будущем, если «ситуация усложнится» или власти страны примут решение об «освобождении» территории.

При этом Полторак отметил, что первый этап ООС подразумевает лишь «стабилизацию» ситуации в Донбассе, для чего вполне достаточно нынешнего количества силовиков. В рамках реализации этой цели армия занята передислокацией органов военного управления, заменой частей и подразделений, а также заменой и реструктуризацией военных частей.

Тем не менее министр назвал конечными целями новой операции «освобождение» Донбасса от «оккупантов» и защиту территориальной целостности Украины.