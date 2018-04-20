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США назвали условия для улучшения отношений с РФ
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США назвали условия для улучшения отношений с РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом РФ в США Анатолием Антоновым, говорится в распространенном в четверг заявленииБелого дома.
"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — отмечается в документе.
Однако, по словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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