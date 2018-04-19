Хейли рассказала об отношениях с Трампом 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о своих отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
"Они прекрасные", — заявила Хейли, в ответ на вопрос журналиста издания.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.
Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.