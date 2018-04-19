Эксперт оценил возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

По оценке эксперта, об этом могут сообщить постфактум.

«Но если рассуждать логически, Швейцария выглядит наиболее перспективным местом проведения такой встречи. Она, как нейтральное государство, часто проводит подобные саммиты на самом высоком уровне по самым серьёзным вопросам», — заявила Ланцова.

Она также напомнила, что Ким Чен Ын проходил учёбу в Швейцарии, и ему эта страна хорошо знакома.

Ранее СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.