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Эксперт оценил возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Эксперт оценил возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН оценила возможное место встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
По оценке эксперта, об этом могут сообщить постфактум.
«Но если рассуждать логически, Швейцария выглядит наиболее перспективным местом проведения такой встречи. Она, как нейтральное государство, часто проводит подобные саммиты на самом высоком уровне по самым серьёзным вопросам», — заявила Ланцова.
Она также напомнила, что Ким Чен Ын проходил учёбу в Швейцарии, и ему эта страна хорошо знакома.
Ранее СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
RT на русском: последние новости
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