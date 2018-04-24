Ещё
Британские военные приступили к обеззараживанию Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские военные начали очищать связанные со Скрипалями места 

Lenta.ru 6 минут назад
Фото: CNN
В Солсбери прибыли три военных грузовика, чтобы начать очистку города после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News.
Всего планируется очистить девять мест, которые посещали пострадавшие. Среди них сетевой итальянский ресторан Zizi, паб The Bishop's Mill, две станции скорой помощи, полицейский участок, гараж и дом полицейского Ника Бейли, который также был отравлен. Отмечается, что операция по обеззараживанию может занять несколько месяцев.
Сначала специалисты соберут образцы почвы, дерна и брусчатки, исследуют их, проведут очистку мест и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы отравляющего вещества «Новичок». Контролировать ход операции будет Департамент по охране окружающей среды.
Британские власти утверждают, что перебежчик Скрипаль, его дочь Юлия и сержант полиции Николас Бейли были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва заверяет, что ни в СССР, ни в России вещество с таким названием никогда не разрабатывалось. Скрипали находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии40  Ещё 93 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»753
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО93
Для россиян хотят ввести новые штрафы125
Россия поставила США серьезное условие313
Порошенко обратился с просьбой к националистам13
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение