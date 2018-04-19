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Экс-глава ФБР рассказал о тайной информации по «российскому делу»
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Экс-глава ФБР рассказал о тайной информации по «российскому делу» 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что обладает еще не опубликованной информацией по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Об этом он рассказал на американском ток-шоу CBS «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».
На вопрос ведущего Стивена Кольбера, знает ли Коми о каких-то еще не известных общественности вещах, которые происходили в «российском расследовании» до того, как президент Трамп уволил его, экс-глава ФБР ответил «да». Однако он не смог рассказать, что именно он знает, и отметил, что в его новой книге эта информация тоже отсутствует.
«Мне пришлось отдать мою книгу на проверку ФБР, чтобы удостовериться, что в ней не содержиться засекреченной информации», — подчеркнул Джеймс Коми.
Напомним, президент США Дональд Трамп снял Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года. Оппоненты Трампа заподозрили в этом увольнении попытку помешать ходу расследования возможных связей предвыборного штаба Трампа и российской стороны.
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