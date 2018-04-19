Экс-глава ФБР рассказал о тайной информации по «российскому делу»

На вопрос ведущего Стивена Кольбера, знает ли Коми о каких-то еще не известных общественности вещах, которые происходили в «российском расследовании» до того, как президент Трамп уволил его, экс-глава ФБР ответил «да». Однако он не смог рассказать, что именно он знает, и отметил, что в его новой книге эта информация тоже отсутствует.

«Мне пришлось отдать мою книгу на проверку ФБР, чтобы удостовериться, что в ней не содержиться засекреченной информации», — подчеркнул Джеймс Коми.

Напомним, президент США Дональд Трамп снял Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года. Оппоненты Трампа заподозрили в этом увольнении попытку помешать ходу расследования возможных связей предвыборного штаба Трампа и российской стороны.