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В Британии запретят продажу ватных палочек
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В Британии задумали запретить продажу ватных палочек 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
В Великобритании могут запретить продажу пластиковых трубочек, ватных палочек и других одноразовых изделий из пластика в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды.
С соответствующим заявлением выступила премьер-министр страны Тереза Мэй во время встречи глав правительств стран Британского содружества, пишет The Guardian.
Отмечается, что Мэй намерена убедить другие страны присоединиться к этой инициативе. Запрет на продажу пластиковых трубочек, ватных палочек и других одноразовых изделий из пластика может вступить в силу в 2019 году.
Издание пишет, что ватные палочки часто смывают в канализацию, потому они являются одним из серьезных источников загрязнения рек и океанов. К тому же они могут быть съедены птицами и морскими обитателями.
Эксперты сообщают, что в настоящий момент в Мировом океане плавает около 150 млн тонн пластика; более 100 тыс. морских животных умирают от употребления пластиковых предметов в пищу или запутываются в пластиковых отходах.
Ранее в Британии увеличили цены на пластиковые пакеты, что значительно снизило их частоту их использования.
Напомним, в январе сообщалось, что Евросоюз планирует отказаться от пластика и заменить весь упаковочный материал в Европе многоразовым и доступным для переработки к 2030 году.
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