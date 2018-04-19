США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»

Трамп сожалеет, что в Сирии произошло столкновение между американцами и россиянами

Президент США Дональд Трамп назвал чрезвычайно печальным тот факт, что в Сирии дело дошло до прямого столкновения между американскими войсками и сотрудниками российской частной военной компании. Об этом американский лидер заявил в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида). "У нас недавно было очень и очень жестокое — мы говорили об этом некоторое время назад — сражение в Сирии, месяц назад", — сказал он. И это по его словам "чрезвычайно печально", — сказал он.