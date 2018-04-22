США заподозрили КНДР в подготовке ловушки 

Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Об этом говорится в опубликованном в субботу материале газеты The Washington Post.
По ее сведениям, в Белом доме "в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров". Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.
В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить "скромные обещания", от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, "иллюзии, что он благоразумен" и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.
По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.
Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.
В начале марта стало известно, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, глава администрации США его принял. В минувший вторник хозяин Белого дома заявил журналистам, что встреча с главой КНДР состоится в ближайшее время: в начале июня или даже раньше.