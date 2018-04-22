Ещё
США заподозрили КНДР в подготовке ловушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заподозрили КНДР в подготовке ловушки 

ТАСС 5 часов назад
Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon
Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Об этом говорится в опубликованном в субботу материале газеты The Washington Post.
По ее сведениям, в Белом доме "в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров". Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.
В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить "скромные обещания", от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, "иллюзии, что он благоразумен" и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.
По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.
Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.
В начале марта стало известно, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, глава администрации США его принял. В минувший вторник хозяин Белого дома заявил журналистам, что встреча с главой КНДР состоится в ближайшее время: в начале июня или даже раньше.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Японии умер самый пожилой человек на Земле Пресс-секретарь правящей партии Армении заявил, что отставка премьера не обсуждается СМИ: премьер Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Комментарии28  Ещё 152 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России157
Немцы хотят вернуть Россию в G8105
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной57
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ135
Умер самый старый человек на Земле12
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение