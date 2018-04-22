Ким Чен Ына заподозрили в подготовке ловушки для Трампа

По ее сведениям, в Белом доме "в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров". Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.

В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить "скромные обещания", от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, "иллюзии, что он благоразумен" и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.

По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.

Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи , КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.