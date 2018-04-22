Ещё
Белый дом заподозрил заявления Ким Чен Ына в подвохе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: в Белом доме опасаются, что заявления Ким Чен Ына могут оказаться ловушкой 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon
Помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс. Об этом говорится в опубликованном в субботу материале газеты The Washington Post.
По ее сведениям, в Белом доме "в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров". Помощники Трампа отмечают, что лидер КНДР не взял на себя никаких прямых обязательств.
В команде Трампа также полагают, что Ким Чен Ын намерен предложить "скромные обещания", от которых можно потом отказаться, взамен на создание, как утверждают источники газеты, "иллюзии, что он благоразумен" и готов идти на компромисс. Соединенным Штатам теперь будет труднее с политической точки зрения отвергать требования КНДР, пишет газета.
По ее информации, в Белом доме заявления Ким Чен Ына рассматриваются как попытка добиться смягчения экономических санкций. Однако в администрации утверждают, что там хорошо помнят, как Пхеньян прежде нарушал договоренности, добившись снятия ограничений.
Как заявил в субботу Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.
В начале марта стало известно, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, глава администрации США его принял. В минувший вторник хозяин Белого дома заявил журналистам, что встреча с главой КНДР состоится в ближайшее время: в начале июня или даже раньше.
ТАСС: последние новости
Трамп расценил заявление Ким Чен Ына о приостановке ядерных испытаний как хорошую новость Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым Президент Венесуэлы заявил о готовности наладить отношения с Панамой
Комментарии17  Ещё 148 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной44
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина157
Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко31
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком17
В МВФ назвали главные угрозы мировой экономике5
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение