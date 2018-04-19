Террористы-баски в Испании решили самоустраниться

Баскская леворадикальная террористическая организация ETA объявит о самороспуске. Она прекратит свое существование в начале мая, передает испанское радио Euskadi.

Прежде чем официально объявить о самоликвидации, участники группировки проведут встречи с политическими и общественными деятелями Страны басков и международными посредниками. Эти переговоры, вероятно, пройдут во Франции

Отмечается, что год назад ETA согласилась начать процесс разоружения. Боевики передали испанским правоохранительным органам данные о схронах с оружием.