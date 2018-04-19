Ещё
Террористы-баски в Испании решили самоустраниться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Террористы-баски в Испании решили самоустраниться 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vincent West / Reuters
Баскская леворадикальная террористическая организация ETA объявит о самороспуске. Она прекратит свое существование в начале мая, передает испанское радио Euskadi.
Прежде чем официально объявить о самоликвидации, участники группировки проведут встречи с политическими и общественными деятелями Страны басков и международными посредниками. Эти переговоры, вероятно, пройдут во Франции.
Отмечается, что год назад ETA согласилась начать процесс разоружения. Боевики передали испанским правоохранительным органам данные о схронах с оружием.
ETA была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. С начала 1960-х годов участники организации стали использовать террористические методы: нападали на чиновников и жандармов, взрывали полицейские участки и железнодорожные пути. За полвека от их рук погибло более 850 человек. ETA выступает за независимость Страны басков от Испании.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию403
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»340
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля93
Германия просит освободить ее от санкций против России64
Путин ввел новую меру пресечения311
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение