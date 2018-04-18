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СБУ проверяет статью «Нового времени» на наличие гостайны
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СБУ проверяет информацию издания «Новое время» на наличие гостайны 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины проверяет статью, опубликованную в журнале "Новое время" о злоупотреблениях при закупке военной техники у польской компании, на предмет публикации сведений, составляющих государственную тайну, заявил в среду первый зампредседателя ведомства Виталий Маликов.
Ранее украинское издание "Новое время" написало, что "Укроборонпром" якобы закупил по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании "Wtorplast". Украинский госконцерн "Укроборонпром" опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники и намерен судится с изданием.
"Преждевременно предоставлять еще квалификацию. Сейчас Служба безопасности Украины в пределах определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну, так как здесь вопросов очень много", — приводит слова Маликова агентство "Укринформ".
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