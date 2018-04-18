Армянская оппозиция переманит полицейских деньгами

Армянская оппозиция переманит полицейских на свою сторону деньгами

«Первый полицейский, который станет нашим соратником и примкнет к нашей борьбе, получит 10 тысяч долларов. Все остальные получат по две тысячи долларов», — заявил Григорян.

Он подчеркнул, что деньги пообещал представитель армянской диаспоры за границей.

На улицах Еревана Гюмри продолжаются акции протеста оппозиции, которые возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян . Протестующие 18 апреля ненадолго заблокировали подступы к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также устроили шествие по улицам Еревана, которое завершилось митингом на Площади Республики.

Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета, который, по задумке оппозиционера, должен привести движение к победе.

«В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили», — сказал он.