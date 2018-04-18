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Армянская оппозиция переманит полицейских деньгами
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Армянская оппозиция переманит полицейских на свою сторону деньгами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские Армении, которые присоединятся к протестующим против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, получат денежное вознаграждение. С таким заявлением выступил один из лидеров демонстрантов Армен Григорян, передает ТАСС.
«Первый полицейский, который станет нашим соратником и примкнет к нашей борьбе, получит 10 тысяч долларов. Все остальные получат по две тысячи долларов», — заявил Григорян.
Он подчеркнул, что деньги пообещал представитель армянской диаспоры за границей.
На улицах Еревана и Гюмри продолжаются акции протеста оппозиции, которые возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. Протестующие 18 апреля ненадолго заблокировали подступы к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также устроили шествие по улицам Еревана, которое завершилось митингом на Площади Республики.
Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета, который, по задумке оппозиционера, должен привести движение к победе.
«В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили», — сказал он.
Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.
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