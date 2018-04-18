Начальника штаба ВМС Украины отстранили из-за жены

Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки

Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за информации о российском гражданстве его жены, пишет одесское издание "Думская".

Такое решение принял министр обороны страны Степан Полторак . Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им "финансово-экономические нарушения".

Жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его присоединения к России , а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии, утверждает "Думская".

В пресс-службе ВМС Украины сообщили, что причиной отстранения Гладкого стали "выявленные недостатки в служебной деятельности".