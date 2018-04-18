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В Госдепе назвали сроки разгрома ИГ в Сирии и Ираке
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В Госдепе назвали сроки разгрома ИГ в Сирии и Ираке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РОССИИ
США и союзники в ближайшие «дни и недели» смогут нанести поражение запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство» в Сирии и Ираке, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана», — отметил Митчелл в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США.
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд заявил, что террористы к настоящему времени контролируют не более 2% территории в Ираке и Сирии.
При этом он подтвердил, что американские силы останутся в Сирии до полного разгрома террористической группировки.
Аналогичные цифры в Вашингтоне называют последние несколько месяцев. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что от террористов в Сирии и Ираке освобождены почти 100% территории.
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Комментарии5  Ещё 2 источника 
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