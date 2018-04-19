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Госдеп грозит Турции санкциями за С-400
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США плодовиты на санкции: госдеп грозит Турции, купившей российский С-400 

Вести.Ru
Фото: РИА Новости
Штаты плодовиты на санкции: теперь в Госдепе не исключают введения карательных мер против Турции, потому что страна купила российский комплекс С-400. Об этом сообщил помощник госсекретаря Уэс Митчелл. Помимо этого Анкару могут не допустить к программе по закупке американских истребителей F-35.
До сих пор в Вашингтоне подчеркивали, что Турция — суверенное государство, и может сама решать, какие вооружения закупать, отмечает телеканал "Россия 24".
"Заявления Анкары о согласии на закупки российской ракетной системы С-400 могут потенциально привести к санкциям в соответствии с разделом 231 CAATSA, а также оказать неблагоприятное воздействие на участие Турции в программе по закупке F-35", — гласит публикация госдепа.
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