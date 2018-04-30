Лидер протестов в Армении призвал прекратить митинги

Лидер протестного движения Армени Никол Пашинян призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения. Об этом он заявил на митинге, пишет " Sputnik Армения ".

За последние 30 дней я 90% дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях. Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах", — сказал Пашинян.

По его словам, он не сможет спокойно работать, когда в разных уголках страны продолжаются протесты.

"Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу", — добавил Пашинян.