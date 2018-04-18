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США рассказали о возрождении ИГ в Сирии
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США рассказали о возрождении ИГ в Сирии 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
В Сирии выросла активность ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон, пишет Washington Examiner.
«В некоторых областях к западу от реки Ефрат, которые контролируются сирийскими властями, отмечено возрождение, или даже возвращение ячеек "Исламского государства"», — сказал полковник.
По словам Диллона, ранее считалось, что 98 процентов территории Сирии освобождено от террористов. Однако в последнее время ситуация ухудшилась, и сейчас можно говорить о 90 процентах неподконтрольной ИГ территории страны.
Как пишет издание, ранее о такой цифре говорил генерал Джозеф Вотел, глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме группировки в Сирии и скором завершении военной кампании.
Трамп также заявлял о скором завершении выполнения всех задач по борьбе с «Исламским государством» в марте.
До этого Сирию от ИГ уже «освобождали» Россия и Иран. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.
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